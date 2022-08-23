Эксперт предупредил о возможности расширений браузера красть пароли пользователей

16:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Расширения интернет-браузеров зачастую требуют разрешения читать или изменять данные на странице, то есть получают доступ к информации пользователя, заявил эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Артем Казанцев.
"Нередко расширения получают информацию о всех действиях пользователя в интернете, перехватывают пароли, отслеживают просмотр страницы, вставляют рекламу на сайт и многое другое. Опасной может быть даже программа, которой нужен доступ всего к одному сайту", – сообщил он в беседе с "Газетой.ру".
По словам специалиста, следует устанавливать лишь необходимые расширения для снижения угрозы данным. Казанцев отметил, что наиболее безопасными будут расширения от проверенных компаний.
"Программа для настройки соцсети, разработанная неизвестным человеком, вероятнее всего окажется вредоносной. Однако официальное расширение для заметок OneNote от Microsoft с большей вероятностью будет безопасным", – пояснил он.
Согласно данным исследования "АльфаСтрахования", однократный взлом личных социальных сетей в 2022 году переживали 30,5% жителей России. Многократно эта ситуация происходила в 12,4% случаев.
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