Эксперт посоветовал хранить пароли в специальном менеджере

17:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий посоветовал пользоваться специальным менеджером для хранения паролей от интернет-сервисов. Об этом он рассказал в беседе с Pravda.ru.
Специалист рассказал, что надежные менеджеры паролей способны синхронизировать данные между несколькими устройствами. За счет этого при наличии одного аккаунта можно воспользоваться хранилищем в любых условиях.
"Еще один способ хранения паролей – использование экосистемы Apple, Microsoft или Google при доступе к различным сервисам. В этом случае пароли тоже будут храниться в браузере и дальше синхронизироваться между браузерами пользователя при доступе с мобильных или стационарных устройств", – добавил эксперт.
Лукацкий порекомендовал корректировать пароли раз в 180 дней. При подключенной многофакторной аутентификации этот срок вырастает до нескольких месяцев.
Отдельно эксперт по информационной безопасности призвал не игнорировать сообщения о том, что пароль относится к украденным. В таком случае защиту следует обновить во всех сервисах, где ранее применялся обозначенный пароль.
Согласно данным исследования "АльфаСтрахования", однократный взлом личных социальных сетей в 2022 году переживали 30,5% жителей России. Многократно эта ситуация происходила в 12,4% случаев.
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