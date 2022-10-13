Россиянам рассказали, когда завершится период золотой осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в центральной части России завершится золотая осень. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Финал недели в Центральной России станет заключительным аккордом золотой осени", – заявил синоптик.

Тишковец объяснил, что в ближайшие три дня на большей части Русской равнины ожидается обширный антициклон. Большая его часть пройдет через Черноземье и Среднее Поволжье.

Специалист также отметил, что в средней полосе России установятся регулярные ночные заморозки. Дневная температура воздуха ожидается на уровне плюс 10 градусов с незначительным превышением.

Ранее Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придут дожди и усилится ветер из-за североатлантических циклонов. Наиболее резкое понижение температуры ожидается 19 октября.

Синоптики сообщили о небольшом потеплении в Москве в выходные

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