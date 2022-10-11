Синоптик объяснил, какие народные приметы "работают"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какие народные приметы имеют научное объяснение и действительно позволяют предвидеть определенные погодные явления.

В эфире радио Sputnik он напомнил, что некоторые приметы, связанные с погодой, действительно "работают". К примеру, научное обоснование имеет представление о том, что красный закат предвещает дождь.

Синоптик объяснил, что все дело в том, что закат всегда на западе, а в Северном полушарии 80% воздушных потоков в атмосфере смещаются с запада на восток, поэтому и атмосферные фронты, и циклоны идут в этом направлении.

"Если мы смотрим на закат и видим красное небо, это значит, что на западе много облаков: капельки воды задерживают голубую часть солнечного излучения, и поэтому вся оставшаяся часть приобретает красноватый оттенок. А если на западе есть много облаков, то, скорее всего, завтра они будут над нами и из этих облаков пойдет дождь", – пояснил Синенков.

Также он рассказал, что резкое похолодание во время проливных дождей может быть признаком скорого прекращения осадков.

"В Северном полушарии так устроено, что если идет циклон с осадками, то сначала идет теплый атмосферный фронт, приходит теплый воздух, поэтому бывает резкое потепление. А за циклоном всегда бывает либо антициклон, либо гребень антициклона. Поэтому, когда центр циклона уходит, начинается резкий рост атмосферного давления, похолодание. Это значит, что уже начинается антициклональная активность, а это всегда к хорошей погоде", – добавил синоптик.

Ранее россиянам рассказали, что золотая осень в ЦФО продлится еще неделю. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что на этой неделе погода будет стабильной.

По его словам, это связано с выходом антициклона с запада, который задержит золотую осень. Эксперт также рассказал, что осадков может и не быть.



Синоптики сообщили о дальнейшем похолодании в Москве

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