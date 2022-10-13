Атака ВСУ в Херсонской области закончилась провалом – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российским военнослужащим удалось сорвать атаку ВСУ в Херсонской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале.

Отмечается, что украинские войска на танках и боевых машинах пехоты атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны.

"Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Штурм-С" подразделений ВДВ, получив разведданные, открыли огонь по атакующей бронетехнике", – говорится в публикации.

Как отметили в министерстве, российские десантники уничтожили:

4 танка;

5 боевых машин пехоты;

более 20 боевиков ВСУ.

"Убегающие с поля боя боевики ВСУ бросили раненых и погибших", – отмечается в материале.

Ранее российская авиация нанесла удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, военнослужащие РФ уничтожили на огневых позициях 41 артиллерийское подразделение, военную технику и живую силу противника в 156 районах. Помимо этого, ВС России отразили наступление украинских военных и иностранных наемников на Купянском направлении, отбросив противника и отвоевав изначальные позиции, а также в Харьковской области и ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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