Российские ВКС нанесли удары по пунктам управления ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация нанесла удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные уничтожили на огневых позициях 41 артиллерийское подразделение, военную технику и живую силу противника в 156 районах. Помимо этого, ВС РФ отразили наступление украинских военных и иностранных наемников на купянском направлении, отбросив противника и отвоевав изначальные позиции, а также в Харьковской области и ЛНР.

"Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера "Кирпи", – говорится в материале.

Ранее российский спецназ уничтожил украинские войска под городом Кременная в Луганской Народной Республике. Скопление противника в одном из блиндажей уничтожили с помощью ПТРК "Корнет". В результате, согласно радиоперехвату, несколько украинских солдат были поражены, а другие получили серьезные ранения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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