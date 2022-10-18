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"Тайны нашей эстрады": "Пора карточный домик сломать"

"Тайны нашей эстрады": "Пора карточный домик сломать"

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Виктор Резников ломал все стереотипы. Он, будучи спортивным тренером, стал композитором. Его не принимали в Союз композиторов, а его песни все равно исполняли самые яркие звезды советской эстрады. Его музыкальная карьера стремительно шла вверх, но трагический случай оборвал этот взлет.

Почему у Резникова не было ни малейшего шанса стать членом профессионального творческого союза? Как спортивная выдержка помогает карьере музыканта? И кто помог начинающему композитору выжить в бурном море советской эстрады? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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