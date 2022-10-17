Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:10

Культура

"Вот это любовь": Наталья Бондарчук и Николай Бурляев

"Вот это любовь": Наталья Бондарчук и Николай Бурляев

"Звезды советского экрана": чудеса грима в советском кино

"Тайны кино": "Они сражались за Родину"

"Тайны нашей эстрады": "Меня узнайте вы, маэстро!..."

В российский прокат выходят сериалы "Алиса не может ждать" и "Периферийные устройства"

Гендиректор Большого театра предложил упростить процедуру закупки пуантов

"Раскрывая тайны звезд": таланты и поклонники

"В главной роли": Елена Проклова

Несколько сотен косплееров "Звездных войн" из 7 стран приняли участие в параде в Мехико

Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Новой Третьяковке

Когда Николай Бурляев узнал, что его партнершей по фильму "Как закалялась сталь" станет Наталья Бондарчук, то едва не закричал от восторга. Впервые он увидел ее в картине "Солярис" и был сражен. Еще тогда, Николай сказал своему другу Василию Ливанову, что она непременно будет его женой.

И вот первый совместный съемочный день. В перерывах между дублями Бурляев не отходит от партнерши. Сама же Наталья только-только пережила окончание бурного и болезненного романа с режиссером Андреем Тарковским и была рада новым ухаживаниям. Сперва это ее отвлекало от печальных мыслей, а потом закружило и увлекло. Через пару недель Николай признался ей в любви, она ответила ему взаимностью. Они вернулись в Москву и начали вместе писать одну общую историю.

Об этом – в программе "Вот это любовь".

Читайте также
Программа: Вот это любовь!
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика