"Вот это любовь": Наталья Бондарчук и Николай Бурляев

Когда Николай Бурляев узнал, что его партнершей по фильму "Как закалялась сталь" станет Наталья Бондарчук, то едва не закричал от восторга. Впервые он увидел ее в картине "Солярис" и был сражен. Еще тогда, Николай сказал своему другу Василию Ливанову, что она непременно будет его женой.

И вот первый совместный съемочный день. В перерывах между дублями Бурляев не отходит от партнерши. Сама же Наталья только-только пережила окончание бурного и болезненного романа с режиссером Андреем Тарковским и была рада новым ухаживаниям. Сперва это ее отвлекало от печальных мыслей, а потом закружило и увлекло. Через пару недель Николай признался ей в любви, она ответила ему взаимностью. Они вернулись в Москву и начали вместе писать одну общую историю.

Об этом – в программе "Вот это любовь".