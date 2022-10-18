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"Звезды советского экрана": Владимир Заманский

"Звезды советского экрана": Владимир Заманский

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В августе 1970 года на обложке свежего выпуска журнала "Советский экран" оказался серьезный мужчина, один из самых удивительных актеров отечественного кино – Владимир Заманский. Его судьба могла бы лечь в основу остросюжетного фильма. Молодость Заманский провел на фронте, затем успел отмотать тюремный срок, и только после этого решился связать свою жизнь с актерской профессией.

Из-за чего оборвалась военная карьера Владимира Заманского? Как он умудрился пристыдить МХАТовских корифеев? Какая роль досталась Заманскому в фильме "Солярис"? И каким образом он виновен в том, что военную драму "Проверка на дорогах" упрятали подальше от зрителя?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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