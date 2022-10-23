"В главной роли": Николай Бурляев

О своем пути в кинематографе Николай Бурляев говорит: "Это судьба". Мальчик, который с раннего детства страдал от заикания, о карьере артиста и не помышлял. Все решил случай в лице молодого режиссера Андрея Кончаловского, который как раз искал юного актера в свой короткометражный курсовой фильм "Мальчик и голубь". Эта роль досталась юному Бурляеву. Она же и открыла ему дорогу в мир кино.

На счету актера работы с самыми известными режиссерами своего времени – Андреем Тарковским, Виталием Мельниковым, Андреем и Никитой Михалковыми, Петром Тодоровским.

Почему Тарковский не хотел снимать Бурляева в роли Бориски в своем фильме "Андрей Рублев"? Кого из режиссеров он считает по-настоящему "актерским"? Как случилось, что Николай Бурляев из актера стал режиссером? И какую роль в его режиссерской судьбе сыграл Лермонтов?

Об этом – в программе "В главной роли".

