Сад и дворик при музее Павла и Сергея Третьяковых открыли в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты закончили работы по благоустройству территории рядом с музеем коллекционеров Павла и Сергея Третьяковых. Информацию об этом предоставила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Она отметила, что к работе по благоустройству специалисты приступили еще шесть лет назад. По ее словам, родовой дом коллекционеров был воссоздан буквально из руин. Трегулова утверждает, что теперь культурное учреждение стало самым современным мемориальным музеем, отвечающим всем актуальным стандартам.

"Но мы все прекрасно понимали, что московский купеческий дом середины XIX века – это дом, при котором был сад. И сегодня мы стоим перед таким садом в миниатюре", – поделилась директор.

Музей Павла и Сергея Третьяковых открыли в столице 29 января текущего года. Здесь можно узнать о биографии знаменитых российских коллекционеров и общественных деятелей, которые создали главный музей искусства в РФ.

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