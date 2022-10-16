"В главной роли": Елена Проклова

"Не я выбирала профессию, она выбрала меня", – говорит Елена Проклова. Сама Лена собиралась стать гимнасткой. Но вмешался случай. И в жизнь 11-летней школьницы ворвался кинематограф. Ее детство кончилось, когда на экраны вышел фильм "Звонят, откройте дверь".

Череда съемок в других картинах. Одна звездная роль за другой. Но – вдали от дома, без родителей. Воспитатели и учителя – партнеры по съемкам и собственные ошибки. Она легко могла сломаться, но у девочки был железный характер. И он ковался в тех условиях, в которые ее поставила профессия.

Жалеет ли актриса сейчас об этом? Что значили для нее романы на съемочной площадке? Как закончились отношения с Андреем Мироновым? Почему Елена гордиться тем, что трижды развелась? И о чем мечтает сегодня? Об этом – в программе "В главной роли".