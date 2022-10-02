"В главной роли": Владимир Конкин

Знаменитый Павка Корчагин и Володька Шарапов. Владимир Конкин. Первая же роль в кино сделала молодого актера всесоюзной звездой. Что это было – счастливый случай или закономерный итог? Наверное, всего поровну.

Но заплатить за этот успех Конкину пришлось сполна. Он оказывался на краю смерти, впадал в отчаянье и неверие в собственный талант. Годами не видел семью. Что его спасало? Любовь близких людей.

Какие "уроки жизни" Владимир Конкин получил в детстве? Почему он возненавидел всю съемочную группу фильма "Как закалялась сталь" в первый же день работы на картине? Из-за кого он хотел отказаться от роли Шарапова? Кого актер винит в том, что его дети выросли не такими, как он хотел? И что помогло Владимиру Алексеевичу выжить после потери любимой жены? Об этом – в программе "В главной роли".