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Собянин пригласил москвичей на выставку по импортозамещению в реставрационных материалах

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В Центре современного искусства "Винзавод" с 24 по 26 ноября пройдет выставка "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Экспозиция будет состоять из нескольких блоков. Один из них покажет импортозамещение в этой сфере. Отдельную площадку посвятят инвесторам, другую – реставрации памятников. Будет и зона мастер-классов. В выставке примут участие профессионалы отрасли и молодые специалисты.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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