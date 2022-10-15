"Тайны души": Максим Аверин

Этот артист в представлении не нуждается. Мощнейший театральный актер и звезда российских сериалов. О нем говорят: талант, харизма и глубокий взгляд с очень живыми глазами. В театре "Сатирикон имени Аркадия Райкина", руководителем которого является известный актер Константин Райкин, Максим Аверин служил 18 лет. В его послужном списке 15 незабываемых ролей.

В 2018 году уже невероятно популярный актер связал свою жизнь с московским театром "Сатиры", где встретился со своим учителем Александром Ширвиндтом. В этом году режиссер-хореограф и создатель пластической драмы Сергей Землянский поставил спектакль "Арбенин. Маскарад без слов". Час пятьдесят только музыки, мимики и актерской пластики.

Максим Аверин работает на театральной сцене уже 25 лет. И, тем не менее, каждый последний театральный звонок – для него всегда как первый.

Подробнее – в программе "Тайны души".