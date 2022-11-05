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Культура

"Кинодача": Михаил Боярский

"Кинодача": Михаил Боярский

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В формате "дачных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает со своим другом Михаилом Боярским культовый советский фильм "Старший сын" и то время, когда этот фильм снимался. Боярский расскажет, как сложился дуэт Караченцов-Боярский, и как фильм сделал молодых артистов знаменитыми. Как Леонов стал не только их киноотцом, но и наставником. Продемонстрирует одну из хитростей, которой научил их мэтр – "плакать по щелчку". Расскажет о четырех свадьбах, которые произошли за время съемок и о том, какие были советские свадьбы. Раскроет секрет, как фильм с несовременным сюжетом до сих пор остается актуальным и любимым. А в финале друзья споют песню из фильма "От зари до зари".

Об этом – в программе "Кинодача".

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