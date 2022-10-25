"The City": новинки кино на этой неделе

На этой неделе в кинотеатрах состоятся несколько российских премьер. Среди них – фильм "Петрополис".

У Владимира все складывается отлично – любящая жена и блестящая научная карьера. После защиты диссертации он начинает работать в тайном отделе ООН. Владимир исследует, как человечество отреагирует на внеземные цивилизации, если они вступят в контакт. Совсем скоро он понимает, что инопланетяне это не фантастика.

Подробнее – в сюжете проекта The City.