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Культура

"Тайны кино": "Покровские ворота", "Пять вечеров", "Место встречи изменить нельзя"

"Тайны кино": "Покровские ворота", "Пять вечеров", "Место встречи изменить нельзя"

В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера драмы "Герда"

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Раньше собственное жилье было несбыточной мечтой для большинства простых граждан. Россиянам рассказали, как жили в коммунальных квартирах известные актеры и герои любимых фильмов.

Где находился дом героев комедии "Покровские ворота"? Как добивались достоверности в кадре создатели картины "Пять вечеров"? Почему Глеб Жеглов обитал в общежитии, а Володя Шарапов – в коммуналке? Об этом – в программе "Тайны кино".

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