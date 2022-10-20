"Тайны кино": "Покровские ворота", "Пять вечеров", "Место встречи изменить нельзя"

Раньше собственное жилье было несбыточной мечтой для большинства простых граждан. Россиянам рассказали, как жили в коммунальных квартирах известные актеры и герои любимых фильмов.

Где находился дом героев комедии "Покровские ворота"? Как добивались достоверности в кадре создатели картины "Пять вечеров"? Почему Глеб Жеглов обитал в общежитии, а Володя Шарапов – в коммуналке? Об этом – в программе "Тайны кино".