Вышел тизер "Вампиров средней полосы"

Вышел тизер второго сезона сериала "Вампиры средней полосы". Проморолик опубликовал онлайн-кинотеатр START.

Украинскую актрису Екатерину Кузнецову заменила Анастасия Стежко в роли следовательницы Аннушки. Кузнецова раскритиковала действия российских властей после начала СВО на Украине и заявила, что больше не вернется в страну.

Среди актеров также отметились Юрий Стоянов и Артем Ткаченко.

Премьера второго сезона сериала запланирована на декабрь 2022 года. Представители START сообщили, что точная дата показа картины станет известна позже.

Сюжет первого сезона сериала был построен на истории жизни вампиров, обитающих в Смоленске. После того как в лесу были обнаружены кровавые тела и раскрылся факт нарушения договора между вампирами и людьми, оборотни стали расследовать произошедшее самостоятельно.

Ранее стало известно, что американская кинокомпания Miramax планирует снять сериал, основанный на сюжете книги Герберта Осбери "Банды Нью-Йорка". В съемках проекта примет участие Мартин Скорсезе, до этого работавший над полнометражной экранизацией. Он выступит исполнительным продюсером и режиссером первых двух серий.

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