Режиссер "Достать ножи" подтвердил гомосексуальность персонажа Дэниела Крейга

Фото: кадр из фильма "Достать ножи"; режиссер – Райан Джонсон; производство – Lionsgate

Режиссер ленты "Достать ножи: Стеклянная луковица" Райан Джонсон подтвердил, что главный герой картины – гомосексуал. Речь идет о детективе Бенуа Бланке, которого сыграет Дэниел Крейг, сообщает "Газета.ру".

Ранее СМИ писали, что одна из сцен фильма, которую дали посмотреть журналистам, намекает на то, что Бланк живет с другим мужчиной. На пресс-конференции картины, прошедшей в рамках Лондонского кинофестиваля, Джонсона спросили, означает ли это, что у героя гомосексуальная ориентация, на что режиссер ответил утвердительно.

Новый проект режиссера "Достать ножи – 2: Стеклянная луковица" выйдет 23 декабря 2023 года на стриминговом сервисе Netflix. По сюжету детектив Бенуа Бланк отправляется в Грецию, чтобы раскрыть таинственное преступление.

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