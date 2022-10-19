Сценарист "Короны" отверг обвинения в неуважении к королевской семье

Фото: кадр из сериала "Корона"; режиссер – Бенджамин Карон, Филип Мартин, Джесика Хоббс; производство – Left Bank Pictures, Sony Pictures Television Production UK

Сценарист сериала "Корона" Питер Морган отверг обвинения в неуважении создателей картины к королевской семье. Об этом сообщает The Guardian.

Морган отметил, что 90-е являются сложным периодом для королевской семьи, а у Карла III могут быть тяжелые воспоминания о том времени.

Однако, подчеркнул сценарист, это не относится к сериалу и не означается, что картина будет несправедлива по отношению к королю Великобритании или монархии в целом.

Ранее сообщалось, что Карл III раскритиковал пятый сезон сериала "Корона". Его друг рассказал, что король волнуется, что в картине покажут негативные моменты из его прошлого. Например, историю бракоразводного процесса с погибшей в автокатастрофе принцессой Дианой.

Кроме того, монарх якобы попросил создателей проекта указывать в начале каждого эпизода дисклеймер, что сериал является художественным, а не документальным фильмом.

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