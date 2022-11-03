Москвичам рассказали, куда можно сходить в столице в День народного единства

Десятки выставок, концертов, ярмарок и кинопоказов пройдут в первые ноябрьские выходные в столице. В Москве 4 ноября будут отмечать День народного единства и 81-ю годовщину парада 1941 года. Можно будет посетить патриотический фестиваль, а также попробовать гастрономические хиты из разных регионов.

Также можно посетить на Красной площади интерактивный музей, в котором будут рассказывать об обороне столицы в 1941 году. Куда стоит сходить и что можно посмотреть? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.