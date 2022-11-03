"Ночная смена": трейлер второй части "Аватара" и хоррор-игра в IKEA

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Станислав Кулик и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

В этот раз они обсудили первый полноценный трейлер второй части "Аватара". Также ведущие рассказали о том, что геймдизайнер создал хоррор-игру, где место действия разворачивается в магазине IKEA.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.