01:00Культура
"Ночная смена": трейлер второй части "Аватара" и хоррор-игра в IKEA
Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Станислав Кулик и Иван Базанов обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.
В этот раз они обсудили первый полноценный трейлер второй части "Аватара". Также ведущие рассказали о том, что геймдизайнер создал хоррор-игру, где место действия разворачивается в магазине IKEA.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Ночная смена