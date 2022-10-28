Владимир Спиваков, Александр Рамм и НФОР выступят в Доме музыки

Фото: Лена Балакирева

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России выступят в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 4 ноября.

Солистом выступит известный виолончелист Александр Рамм. Также выступит Академический большой хор "Мастера хорового пения".

В их исполнении прозвучат Вариации на тему рококо Петра Чайковского, кантата "Иоанн Дамаскин" Сергея Танеева и Три русские песни Сергея Рахманинова. Эти сочинения войдут в ноябрьскую программу ежегодного именного абонемента Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России.

Где: Светлановский зал ММДМ. Светлановский зал ММДМ. Когда: 4 ноября, 19:00.



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