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"Ночная смена": празднование Хеллоуина и новый мультфильм Disney

"Ночная смена": празднование Хеллоуина и новый мультфильм Disney

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Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они обсудили трейлер четвертого сезона "Содержанок" и новый клип Рианны на свою первую за шесть лет песню. Также они прокомментировали новость об облике первого человека на Земле и мультфильме Disney с бодипозитивной балериной.

Еще ведущие поделились мнением о праздновании Хеллоуина. Они подумали, какой праздник мог бы заменить его. Подробности – в эфире программы телеканала Москва 24.

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