11:21Политика
В Запорожской области сообщили об атаке ВСУ подстанции около Днепровской ГЭС
Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска атаковали подстанцию около Днепровской ГЭС. Об этом сообщает "Газета.ру".
"По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около Днепровской ГЭС", – отметил он.
Ранее Рогов рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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