В Запорожской области сообщили об атаке ВСУ подстанции около Днепровской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска атаковали подстанцию около Днепровской ГЭС. Об этом сообщает "Газета.ру".

"По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около Днепровской ГЭС", – отметил он.

Ранее Рогов рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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