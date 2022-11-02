Культурную программу ко Дню народного единства подготовили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице подготовили праздничную программу ко Дню народного единства. В городе с 3 по 6 ноября запланированы свыше 160 мероприятий, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, основная часть мероприятий будет посвящена истории России. Москвичи смогут присоединиться к лекциям, мастер-классам, диктантам, концертам, а также другим творческим занятиям.

Так, в библиотеке № 260 в четверг, 3 ноября, в 15:00 состоится исторический час, посвященный Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Гости смогут узнать о периоде Смутного времени, борьбе с интервентами и истории Дня народного единства.

В галерее-мастерской "Варшавка" в пятницу, 4 ноября, в 15:00 все желающие смогут присоединиться к просмотру ленты Всеволода Пудовкина "Минин и Пожарский".

Поучаствовать в этнографических диктантах, которые будут посвящены культуре народов страны, можно будет в Центральной детской библиотеке № 14 3 ноября в 14:00 и в библиотеке № 25 имени Всеволода Иванова в 15:00.

Тематические мероприятия подготовили также в библиотеке № 259. Присоединиться к творческим занятиям и посмотреть выставку предметов быта там можно будет 3 ноября в 17:00.

В честь праздника для москвичей и жителей столицы будет организован концерт с участием студентов и преподавателей РАМ имени Гнесиных. Он состоится 5 ноября в 18:00 в библиотеке № 124.

О жизни и творчестве архитектора-реставратора Петра Барановского 3 ноября расскажут в театральной гостиной Дома Гоголя. Мероприятие запланировано на 19:00. На лекцию необходимо заранее зарегистрироваться.

Программу ко Дню народного единства также подготовили кинотеатры "Москино". Там 3 и 4 ноября гости смогут посмотреть историко-биографические киноленты. Среди них – "Адмирал Ушаков" и "Корабли штурмуют бастионы".

В честь праздника различные мероприятия также пройдут в парках:

"Северное Тушино";

"Фили";

"Красная Пресня";

"Митино";

музей-заповедник "Царицыно".

Ранее сообщалось, что 5–7 ноября в честь праздника на Красной площади организуют интерактивный музей, посвященный истории обороны столицы. Там представят военную технику, а также кинохронику и стихи военных лет.

Отмечалось, что на главной площади города появится также инсталляция "Белорусский вокзал" с вагоном-теплушкой и зениткой.

На ВДНХ же, как уточнялось, откроется фестиваль "День народного единства", а 4 ноября в Москве пройдет акция "Ночь искусств". В этом году она будет приурочена к Году культурного наследия народов РФ.



Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства

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