Продюсер "Ласкового мая" объявил о воссоздании группы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский музыкальный коллектив "Ласковый май" будет воссоздан. Об этом рассказал на своем канале в YouTube продюсер группы Андрей Разин.

По его словам, коллектив будет создан заново с участием молодых людей. Разин также заявил, что для новой группы сделают персональную страницу в соцсетях.

Продюсер рассказал, что уже скоро все материалы о "Ласковом мае", где фигурировал умерший лидер группы Юрий Шатунов, будут удалены. Посмотреть их можно будет лишь на двух каналах видеохостинга.

"Все, что связано с памятью о "Ласковом мае", останется только на моем официальном канале и официальном канале группы. Творчество Юрия Шатунова будет развиваться, и память о нем всегда будет, но только на этих двух каналах", – прокомментировал Разин.

Продюсер культовой группы подчеркнул, что без одобрения правообладателя скоро нельзя будет исполнять музыку коллектива, а также проводить памятные вечера Шатунова. Разин предупредил, что нарушителей этих законов будет ждать повестка в суд.

"Юрий Шатунов", "Ласковый май" и "Андрей Разин" – это товарные знаки, которые я продал американцам", – заключил он.

Шатунов умер в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Менеджер артиста поделился, что вечером певец отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Шатунову вызвали скорую помощь, но прямо в карете у него остановилось сердце.

Его смогли вновь запустить, так что музыканта успели довезти до медучреждения, где он умер. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

10 октября клавишник "Ласкового мая" Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде. Причины смерти музыканта не сообщаются.



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