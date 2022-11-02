В Сети появился трейлер нового "Аватара"

Видео: YouTube/Avatar

В Сети появился трейлер фильма "Аватар: Путь воды". Премьера киноленты запланирована на декабрь 2022 года.

Новая часть "Аватара" расскажет о семье Салли (Джейке, Нейтири и их детях) и проблемах, которые их преследуют. По сюжету, чтобы выжить и защитить друг друга, герои участвуют в постоянных битвах.

Режиссером картины выступил Джеймс Кэмерон, спродюсировали фильм Кэмерон и Джон Ландау. Зрители увидят в новой части киноленты Джэми Флэттерса, Мишель Йео, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет и других.

Ранее в Сети появился полный трейлер фильма "Чебурашка". Картина выйдет в прокат 1 января 2023 года. По сюжету герой окажется в небольшом приморском городке. Там он встретит садовника Гену, модницу Римму и ее внучку, а также мальчика, который не может начать говорить, и его маму.



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