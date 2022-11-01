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"Тайны нашей эстрады": "Я другом ей не был, я мужем ей не был..."

"Тайны нашей эстрады": "Я другом ей не был, я мужем ей не был..."

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Они стали дуэтом, потому что она обожала музыку Таривердиева. Они оставались дуэтом, потому что Галина Беседина решила быть в тени Сергея Тараненко. Но все равно наступил тот день, когда дуэт распался.

Как попытка устроиться на летнюю подработку перевернула жизнь Галины Бесединой? Почему Сергея Тараненко посчитали "невозвращенцем"? И почему рай для Галины стал адом для Сергея? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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