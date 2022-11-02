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Общество

"Ночная смена": лучший костюм на Хеллоуин и мини-сериал "Монстр: История Джеффри Дамера"

"Ночная смена": лучший костюм на Хеллоуин и мини-сериал "Монстр: История Джеффри Дамера"

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Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Они рассказали, кто победил в номинации "Лучший костюм на Хеллоуин". Также ведущие обсудили мини-сериал "Монстр: История Джеффри Дамера", который бьет все рекорды просмотров на Netflix.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Ночная смена
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