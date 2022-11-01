Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Политика

ВС РФ нанесли ракетные удары по критически важным объектам Украины с моря и воздуха

ВС РФ нанесли ракетные удары по критически важным объектам Украины с моря и воздуха

Российские ВС нанесли удары по тылам ВСУ на донецком направлении

"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

Новости последнего часа: Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы

Путин заявил, что мирного договора между Ереваном и Баку пока нет

Новости последнего часа: РФ, Азербайджан и Армения приняли совместное заявление

Власти Херсонской области увеличили зону эвакуации на 15 километров от Днепра

Новости последнего часа: мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске

Путин сообщил о трехстороннем согласовании заявления по Карабаху

Россия примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море – Небензя

Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы нанесли новый ракетный удар высокоточным оружием. Били по критически важным объектам с моря и воздуха. Поражены десятки целей от Харькова до Черновцов. Взрыв прогремел и около подстанции Днепропетровской ГЭС в Запорожье.

Под обстрелами оказались три района, где находятся украинские гидроэлектростанции. Некоторые эксперты отметили, что это была одна из самых мощных атак на энергетическую инфраструктуру страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика