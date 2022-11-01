ВС РФ нанесли ракетные удары по критически важным объектам Украины с моря и воздуха

Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы нанесли новый ракетный удар высокоточным оружием. Били по критически важным объектам с моря и воздуха. Поражены десятки целей от Харькова до Черновцов. Взрыв прогремел и около подстанции Днепропетровской ГЭС в Запорожье.

Под обстрелами оказались три района, где находятся украинские гидроэлектростанции. Некоторые эксперты отметили, что это была одна из самых мощных атак на энергетическую инфраструктуру страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.