Команда Москвы победила на чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Команда Москвы стала лучшей на национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов "Абилимпикс", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В этом году москвичи завоевали 146 медалей и заняли первое место среди всех регионов в командном зачете. В копилке нашей сборной 87 золотых, 35 серебряных и 24 бронзовые награды", – заявил мэр Москвы.

Собянин пояснил, что "Абилимпикс" дает участникам турнира возможности трудоустройства. Так, за восемь лет проведения турнира 1,2 тысячи москвичей получили работу по своим специальностям.

"Поздравляю победителей! Желаю найти работу по душе и новых успехов", – добавил Собянин.

Ранее Собянин поздравил победителей всероссийского конкурса "Большая перемена". В этом году победу завоевал 51 старшеклассник из Москвы. Мэр поблагодарил наставников и учителей, которые готовят ребят.

Собянин рассказал, что самыми популярными направлениями у конкурсантов стали журналистика и новые медиа, искусство и творчество, молодежное предпринимательство, волонтерство и здоровый образ жизни.

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