Москва стала лидером по числу победителей конкурса "Большая перемена" среди 5–7-х классов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столица стала лидером по числу победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди 5–7-х классов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, продемонстрировали хорошую командную работу 34 школьника образовательных учреждений Москвы. При этом, как подчеркнул Собянин, 14 москвичей выиграли в этом состязании уже во второй раз.

"Хороший старт, ребята, поздравляю с успехом!" – отметил мэр.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин согласился стать главой наблюдательного совета российского движения детей и молодежи. С подобным предложением выступила 13-летняя участница форума "Большая перемена" Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга.

Президент также рекомендовал молодым людям ставить себе амбициозные цели и верить в собственные силы.

