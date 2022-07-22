Москва стала лидером по числу победителей конкурса "Большая перемена" среди 5–7-х классов

10:20
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Столица стала лидером по числу победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди 5–7-х классов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, продемонстрировали хорошую командную работу 34 школьника образовательных учреждений Москвы. При этом, как подчеркнул Собянин, 14 москвичей выиграли в этом состязании уже во второй раз.
"Хороший старт, ребята, поздравляю с успехом!" – отметил мэр.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин согласился стать главой наблюдательного совета российского движения детей и молодежи. С подобным предложением выступила 13-летняя участница форума "Большая перемена" Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга.
Президент также рекомендовал молодым людям ставить себе амбициозные цели и верить в собственные силы.
Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения детей и молодежи РФ
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