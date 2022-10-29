Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил победителей всероссийского конкурса "Большая перемена". В этом году победу завоевал 51 старшеклассник из Москвы, написал мэр в своем телеграм-канале.

"Поздравляю, вы все большие молодцы! Конкуренция была серьезной. В финале "Большой перемены" за первые места боролись 1,5 тысячи учеников 9–11 классов из разных регионов страны. Команда Москвы – лидер по числу участников и победителей", – подчеркнул Собянин.

Мэр поблагодарил наставников и учителей, которые готовят ребят. Он рассказал, что самыми популярными направлениями у конкурсантов стали журналистика и новые медиа, искусство и творчество, молодежное предпринимательство, волонтерство и здоровый образ жизни.

Победителей выбирали не только по школьным знаниям, оценивалось также умение работать в команде и быстро принимать решения. Также акцент делали на лидерских качествах, коммуникабельности и творческом подходе.

Ранее столица стала лидером по числу победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди 5–7-х классов. По словам мэра, продемонстрировали хорошую командную работу 34 школьника образовательных учреждений Москвы. При этом, как подчеркнул Собянин, 14 москвичей выиграли в этом состязании уже во второй раз.



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