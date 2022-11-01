В Москве стартовал форум, посвященный роли женщины в условиях СВО

В Москве стартовал женский форум с участием омбудсменов из 25 российских регионов, в том числе и уполномоченные по правам человека из ЛНР и ДНР.

По словам участников форума, роль женщин особенно важна в условиях спецоперации, ведь они остаются воспитывать детей и обеспечивать свои семьи. В связи с этим необходимо помогать таким женщинам и выполнять все социальные гарантии, подчеркнули участники.



Спикеры форума считают, что в новых условиях необходимо выстроить и новую систему защиты прав женщин. Это касается разных сфер жизни – образования, медицины, работы, пенсионного обеспечения и социального пакета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.