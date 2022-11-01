Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября

Фото: ТАСС/Дмитрий Мармышев

С 6 ноября в Каховском районе Херсонской области начнется принудительная эвакуация. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации района.

Жителей призвали немедленно уехать из населенных пунктов в связи с высоким уровнем военной угрозы. В администрации добавили, что эвакуация проводится организованно транспортом.

"Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор области Владимир Сальдо увеличил зону вывоза жителей на 15 километров от Днепра. Это было необходимо из-за угрозы массированного удара по плотине Каховской ГЭС. В результате есть опасность затопления, массовых разрушений, которые могут привести к гуманитарной катастрофе.

19 октября Стремоусов заявил, что ВСУ стянули к линии фронта наемников и военную технику. Из-за этого местных жителей начали вывозить из региона в более безопасные места. С 20 октября в Херсонской области действует военное положение.



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