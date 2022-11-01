В РФ нет необходимости в дополнительных мерах защиты из-за оспы обезьян – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"

Роспотребнадзор делает все необходимое для предотвращения завоза в Россию вируса оспы обезьян, введения дополнительных мер противоэпидемической защиты в настоящее время не требуется. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания. Необходимости в введении каких-либо дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет", – говорится в сообщении.

Так в ведомстве прокомментировали заявление Всемирной организации здравоохранения о сохранении за вспышкой оспы обезьян статуса чрезвычайной ситуации международного значения. В Роспотребнадзоре напомнили, что в России было выявлено всего два завозных случая заболевания. Оба зараженных были выписаны после полного выздоровления, причем распространение заболевания было пресечено за счет их своевременной изоляции.

"При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль. На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации", – указано в материале.

Кроме того, ведомство оказывает поддержку в противодействии распространению вируса коллегам из дружественных государств и поставляет тест-системы производства центра "Вектор" в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы "НИОХ-14". Лекарственное средство было разработано в центре "Вектор". В показаниях к применению указаны натуральная оспа, оспа обезьян и коровья оспа. Препарат предназначен для взрослых пациентов от 18 лет.

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