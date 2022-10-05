Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав РФ зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы "НИОХ-14". Это следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

"Торговое наименование – "НИОХ-14". Дата государственной регистрации – 14.10.2022", – сообщается в реестре.

Препарат был разработан в центре "Вектор". В показаниях к применению указаны натуральная оспа, оспа обезьян и коровья оспа. Препарат предназначен для взрослых пациентов от 18 лет.

При этом его нельзя применять при непереносимости или дефиците лактозы, беременности и в период грудного вскармливания.

Ранее Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 – "Молнупиравир Валента". Он выпускается в форме капсул.

До этого Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований четырехвалентной назальной вакцины против гриппа "Гам-флю-вак – Квадри". Препарат проверят на безопасность, реактогенность и иммуногенность при однократном введении.

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