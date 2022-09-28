Ученые раскрыли структуру белка оспы обезьян, который спасает его от иммунного ответа

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Биологи из Института органической химии и биохимии Академии наук Чехии в Праге раскрыли структуру протеина VP39, который играет важную роль в размножении вируса оспы обезьян, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что с помощью данного белка формируются новые частицы вируса. При этом он является РНК-метилтрансферазой, в связи с чем может наносить метиловые метки на РНК-нити или удалять их. Они, в свою очередь, участвуют в образовании кэпа, отмечающего конец РНК всех многоклеточных существ.

Как пояснили ученые, кэп позволяет распознавать чужой генетический материал и уничтожать его, однако вирусы способны подделывать кэпы или "красть" их у клеток организма. Таким образом, при отсутствии функционирующего фермента VP39 организм сможет быстро справиться с оспой обезьян.

В ходе исследования биологами при помощи синефугина были подготовлены и обработаны копии белка VP39. Полученные ими белковые кристаллы были заморожены, затем просвечены при помощи синхротрона BESSY II, что позволило раскрыть точную трехмерную структуру данного вирусного белка.

Согласно результатам экспериментов, трехмерная структура оспы обезьян схожа с устройством аналогичных ферментов в других патогенах. Авторы исследования надеются, что их открытие даст возможность разработать препарат для блокировки размножения вируса.

Ранее стало известно, что эксперты Федерального медико-биологического агентства разработали вакцину против оспы обезьян. Уточнялось, что доклинические испытания еще проводятся.

Глава ведомства Вероника Скворцова подчеркнула, что вакцина в ходе испытаний продемонстрировала высокую иммуногенность и безопасность. Кроме того, специалисты отметили отсутствие побочных эффектов при ее применении, в отличие от вакцины от натуральной оспы.

До этого Всемирная организация здравоохранения отметила, что число случаев инфицирования обезьяньей оспой в мире превысило 50 тысяч. По данным на 31 августа, число подхвативших данное заболевание составляет 50 496 человек.



Число случаев оспы обезьян в мире превысило 50 тысяч – ВОЗ

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