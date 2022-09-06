В ФМБА разработали вакцину против оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вакцина против оспы обезьяна разработана экспертами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в настоящее время проводятся доклинические испытания, заявила глава ведомства Вероника Скворцова на сессии ВЭФ "Лекарственная безопасность – стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".

"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования", – приводит РИА Новости ее слова.

Скворцова подчеркнула, что вакцина в ходе испытаний продемонстрировала высокую иммуногенность и безопасность. Кроме того, специалисты отметили отсутствие побочных эффектов при ее применении, в отличие от вакцины от натуральной оспы.

По словам главы ФМБА, технология производства отечественной вакцины от оспы обезьян близка к единственной зарегистрированной в мире германскому препарату.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отметила, что число случаев инфицирования обезьяньей оспой в мире превысило 50 тысяч. По данным на 31 августа, число подхвативших данное заболевание составляет 50 496 человек.

При этом лидером среди заболевших стала Европа, следом идут Северная и Южная Америка.

