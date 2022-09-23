Второго переболевшего оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второго переболевшего оспой обезьян в России выписали из больницы. Специалистам удалось избежать распространения вируса. Об этом сообщает телеграм-канал Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"Пациент выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет", – передали в пресс-службе.

Благодаря вовремя принятым противоэпидемическим мерам врачам удалось избежать распространения вируса. Но, отметили в пресс-службе, Роспотребнадзор продолжает строго контролировать ситуацию, связанную с оспой обезьян.

8 сентября ведомство сообщило о втором выявленном случае оспы обезьян в РФ. Заболевание диагностировали у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевшего госпитализировали с характерными симптомами в медицинское учреждение инфекционного профиля.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее заявила, что на данный момент специалисты организации разработали вакцину против оспы обезьян. По ее словам, в настоящее время проводятся доклинические испытания.

