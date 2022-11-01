Турция, Киев и ООН не запланировали движения судов по зерновой сделке на 2 ноября

Фото: ТАСС/ERDEM SAHIN/ERDEM SAHIN

Украина, Турция и Организация Объединенных Наций не запланировали движения судов в Черном море в рамках зерновой сделки на среду, 2 ноября, заявила представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла. Об этом сообщает РИА Новости.

"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какого-либо движения судов в рамках черноморской зерновой инициативы", – сказала она.

В ООН также заявили, что приостановка движения кораблей в рамках зерновой сделки является временной мерой. В организации также сообщили, что находятся в контакте с Россией по данному вопросу.

31 октября первое судно получило разрешение продолжить движение после возобновления инспекций в рамках зерновой сделки. Проверку судна проводила группа представителей ООН и Турции.

29 октября российская сторона решила приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на суда Черноморского флота. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по зерновой сделке, несмотря на колебания со стороны России.

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