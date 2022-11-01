Путин назвал Эрдогану условия возврата РФ в зерновую сделку

Фото: kremlin.ru

Возобновление участия России в зерновой сделке станет возможным только по итогам расследования удара ВСУ по Севатстополю, а также при условии предоставления Киевом гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях, заявил Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "Черноморской инициативы", – говорится в сообщении.

Путин напомнил, что за три месяца действия договоренностей не было выполнено положение о разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на международный рынок. Также невыполненным осталось условие о приоритете поставок продовольствия нуждающимся странам.

"В этой связи подтверждена готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений", – указано в материале.

Ранее в канцелярии Эрдогана отметили, что турецкий президент в ходе разговора с Путиным выразил уверенность в том, что решение о дальнейших поставках зерна с Украины будет найдено. По словам Эрдогана, данная проблема будет разрешена посредством сотрудничества между Москвой и Анкарой.

29 октября российская сторона решила приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на суда Черноморского флота. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по зерновой сделке, несмотря на колебания со стороны России.

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