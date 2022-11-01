Эрдоган в беседе с Путиным выразил уверенность в нахождении решения по зерновой сделке

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого выразил уверенность в том, что решение о дальнейших поставках зерна с Украины будет найдено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

По словам Эрдогана, проблема с поставками зерна будет разрешена посредством сотрудничества между Москвой и Анкарой. Турецкий президент заявил, что Анкара продолжит выступать с предложениями по сделке.

"Президент Эрдоган сказал, что решение зернового кризиса с помощью конструктивного подхода поощрит шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам (между РФ и Украиной. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили текущую ситуацию на Украине. Кроме того, Эрдоган поблагодарил Путина за заявления о Турции, сделанные на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

29 октября российская сторона решила приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на суда Черноморского флота. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что говорить о возвращении Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства атаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по зерновой сделке, несмотря на колебания со стороны России.

Зерновая сделка оказалась под угрозой после того, как 29 октября беспилотники ВСУ в Севастополе атаковали корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов украинской стороны.

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