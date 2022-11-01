В Совфеде допустили возобновление участия РФ в зерновой сделке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае возвращения российской стороне права на контроль входящих и выходящих из Одессы кораблей преград для возобновления участия в зерновой сделке не будет, сообщает газета "Известия".

"Главное, чтобы не получилось как в первый раз, – весь груз поступал не в голодающие, а в развитые страны Европы", – пояснил сенатор.

Он выразил мнение, что РФ способна выяснить отношения с Североатлантическим альянсом, Киевом и ООН. При этом, как подчеркнул Джабаров, последняя заявила, что не видит связи между терактом в Севастополе и транспортным потоком.

Сенатор подчеркнул, что РФ необходимо держать под контролем прохождение судов в Черном море ввиду того, что коридор используется Киевом для доставки боеприпасов и запасных частей в Одессу, после чего вооружения отправляются туда, где идут военные действия.

Джабаров также добавил, что украинская сторона не способна проявить инициативу, так как кабмин и сам президент выполняют все по команде Запада, включая и вопросы, касающиеся зерновой сделки. При этом украинские власти готовы идти на шаги западных стран в ущерб своим гражданам.

Российская сторона 29 октября решила приостановить свое участие в зерновой сделке после удара ВСУ по судам Черноморского флота. Сообщалось, что беспилотники Киева в Севастополе атаковали корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что зерновую сделку в настоящее время нельзя возобновить, потому что коридор безопасности используется для совершения терактов. По его словам, в этот раз украинский лидер Владимир Зеленский перечеркнул все договоренности, которые были достигнуты при участии турецкой стороны и ООН.



Россия не гарантирует безопасность судов зерновой сделки – посол РФ в Турции

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