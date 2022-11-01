Запад не смог доказать непричастность Киева к атаке на ЧФ – Полянский

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Западные страны во время заседания Совбеза ООН не смогли предоставить России доказательства непричастности Киева к атаке на Черноморский флот. Об этом сообщил зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

"Мы привели факты, опираясь на информацию из Минобороны России... <...> В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, вместо того чтобы предоставить какие-то опровержения, представители Запада винили Россию за сложившуюся в целом ситуацию, пугали мировым продовольственным кризисом из-за выхода Москвы из зерновой сделки, а также припоминали удары по украинской инфраструктуре.

Между тем на заседании, которое состоялось в понедельник, 31 октября, представители развивающихся стран вели себя более осторожно, старались акцентировать внимание на необходимости функционирования зерновой сделки в принципе, отметил дипломат. Замгенсека ООН Мартин Гриффитс в свою очередь признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит стамбульским договоренностям.

"Их (Запада. – Прим. ред.) "двойные стандарты" и конфронтационный настрой были видны "невооруженным взглядом". С фактами они работать совсем разучились. <...> Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали. Ну что ж, продолжим дожимать их в ноябре", – подытожил Полянский.

В ночь на 29 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Они были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

После этого инцидента Москва приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке. Позже Владимир Путин заявил, что Украина должна гарантировать отсутствие угроз для судов в зерновом коридоре.



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