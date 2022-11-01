Володин объяснил, почему возобновление зерновой сделки пока невозможно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зерновую сделку в настоящее время нельзя возобновить, потому что коридор безопасности используется для совершения терактов. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом Володин уточнил, что российская сторона дала Киеву возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся африканские и азиатские страны.

"Но лишь 3–4% досталось этим странам. А большая часть – богатым государствам Евросоюза", – указал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что в этот раз украинский лидер Владимир Зеленский перечеркнул все договоренности, которые были достигнуты при участии турецкой стороны и ООН, продемонстрировав террористическую сущность киевского режима.

29 октября российская сторона решила приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на суда Черноморского флота.

Беспилотники Киева в Севастополе атаковали корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов украинской стороны.



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