Отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется – Клишас

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Необходимость в дополнительных документах о завершении частичной мобилизации в России отсутствует, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Отдельного указа об окончании мобилизации в РФ не требуется", – отметил сенатор.

Накануне Владимир Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в России. При этом он подчеркнул, что мобилизация завершена, "точка поставлена". Президент добавил, что 260 тысяч из мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России 28 октября. Он добавил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена. Министр уточнил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В России завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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