15:54Политика
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Фото: Минобороны РФ
Минобороны России сообщило, что российская армия в ходе спецоперации на Украине пресекла попытки наступления украинских войск на николаево-криворожском направлении. Официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ удалось уничтожить свыше 110 украинских бойцов.
"На николаево-криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи", – сказал он.
Российские войска также ликвидировали:
- танк;
- восемь боевых бронированных машин;
- восемь пикапов.
Кроме того, военнослужащие РФ, применив артиллерию, сорвали попытку наступления противника на краснолиманском направлении. В Минобороны уточнили, что украинские войска выдвигались в сторону Червонополовки и Макеевки. Российские солдаты уничтожили более 30 бойцов ВСУ, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.
В свою очередь, на купянском направлении украинские силы потеряли свыше 150 военнослужащих и иностранных наемников. Попытка наступления была ориентирована на населенные пункты Николаевка, Куземовка, Орлянка. По данным российского военного ведомства, потери ВСУ составили:
- 150 военнослужащих;
- три танка;
- четыре боевые бронированные машины;
- шесть пикапов.
До этого министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за две недели в ходе специальной военной операции на Украине было уничтожено порядка 200 иностранных наемников. Помимо этого, российские военные ликвидировали 74 танка, 235 других бронированных машин, 2 установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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