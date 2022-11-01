Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило, что российская армия в ходе спецоперации на Украине пресекла попытки наступления украинских войск на николаево-криворожском направлении. Официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ удалось уничтожить свыше 110 украинских бойцов.



"На николаево-криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи", – сказал он.

Российские войска также ликвидировали:

танк;

восемь боевых бронированных машин;

восемь пикапов.

Кроме того, военнослужащие РФ, применив артиллерию, сорвали попытку наступления противника на краснолиманском направлении. В Минобороны уточнили, что украинские войска выдвигались в сторону Червонополовки и Макеевки. Российские солдаты уничтожили более 30 бойцов ВСУ, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

В свою очередь, на купянском направлении украинские силы потеряли свыше 150 военнослужащих и иностранных наемников. Попытка наступления была ориентирована на населенные пункты Николаевка, Куземовка, Орлянка. По данным российского военного ведомства, потери ВСУ составили:

150 военнослужащих;

три танка;

четыре боевые бронированные машины;

шесть пикапов.

До этого министр обороны Сергей Шойгу заявил , что за две недели в ходе специальной военной операции на Украине было уничтожено порядка 200 иностранных наемников. Помимо этого, российские военные ликвидировали 74 танка, 235 других бронированных машин, 2 установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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